video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تمدد عقوباتها ضد الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش

الأحد، 24 مارس 2019 07:19 م
كندا تمدد عقوباتها ضد الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الأوكرانى السابق
أوتاوا /أ ش أ/
إضافة تعليق

قررت الحكومة الكندية، اليوم الأحد تمديد العقوبات ضد الرئيس السابق المعزول لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش والمقربين له، حيث ستكون العقوبات سارية لمدة 5 سنوات حتى مارس 2024، وفقا للجريدة الرسمية للحكومة الكندية "كندا جازيت".

وتشمل القائمة السوداء التى وضعتها الحكومة الكندية كلا من فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس الوزراء السابق ميكولا آزاروف، والمقربين من الرئيس السابق ريسا بوجاتريفا، وأندرى وسيرهى كليوييفس، وأولينا لوكاش، وأندرى بورتنوف ، وفيكتور بشونكا، وآخرين. وتنص العقوبات على تجميد جميع الأصول الموجودة فى كندا.

ويحظر على المواطنين الكنديين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم الدخول فى علاقات مع أشخاص يخضعون للعقوبات.. وفى الوقت نفسه رفعت كندا القيود المفروضة على الإبن الأصغر المتوفى ليانكوفيتش، بالإضافة إلى مسؤول الأمن السابق إيهور كالينين.

كان الاتحاد الأوروبى قد مدد لمدة 12 شهرا أخرى عقوباته ضد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش و 12 شخصا من المقربين له بتهم اختلاس أموال الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدانة رئيس أوكرانيا السابق يانوكوفيتش بتهمة الخيانة العظمى

الاتحاد الأوروبى يمدد تجميد أرصدة الرئيس الأوكرانى السابق يانوكوفيتش

كندا

أخبار كندا

الرئيس الأوكرانى السابق

فيكتور يانوكوفيتش




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة