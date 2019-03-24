كندا تمدد عقوباتها ضد الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش

أوتاوا /أ ش أ/

قررت الحكومة الكندية، اليوم الأحد تمديد العقوبات ضد الرئيس السابق المعزول لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش والمقربين له، حيث ستكون العقوبات سارية لمدة 5 سنوات حتى مارس 2024، وفقا للجريدة الرسمية للحكومة الكندية "كندا جازيت".

وتشمل القائمة السوداء التى وضعتها الحكومة الكندية كلا من فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس الوزراء السابق ميكولا آزاروف، والمقربين من الرئيس السابق ريسا بوجاتريفا، وأندرى وسيرهى كليوييفس، وأولينا لوكاش، وأندرى بورتنوف ، وفيكتور بشونكا، وآخرين. وتنص العقوبات على تجميد جميع الأصول الموجودة فى كندا.

ويحظر على المواطنين الكنديين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم الدخول فى علاقات مع أشخاص يخضعون للعقوبات.. وفى الوقت نفسه رفعت كندا القيود المفروضة على الإبن الأصغر المتوفى ليانكوفيتش، بالإضافة إلى مسؤول الأمن السابق إيهور كالينين.

كان الاتحاد الأوروبى قد مدد لمدة 12 شهرا أخرى عقوباته ضد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش و 12 شخصا من المقربين له بتهم اختلاس أموال الدولة.