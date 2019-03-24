فيديو وصور.. محافظ الأقصر يقود جولات فى 3 مدن لمتابعة المشروعات الخدمية للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة مكبرة شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية بثلاث مدن ضمن جولاته المستمرة لمتابعة انتظام عمل الاجهزة التنفيذية، وذلك برفقة العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامى للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وعبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية وعدد من قيادات المحافظة.

بدأت جولة المحافظ من مدينة الأقصر، بتفقد الموقع المقترح لتجهيز طريق مؤدى لمبانى الكليات التابعة لفرع جامعة جنوب الوادى بالاقصر، كما تفقد مسجد الجامعة المجاور لكليات الحاسبات والمعلومات والالسن بمنطقة شرق السكة الحديد، ووجه المحافظ بالعمل على انهاء الاعمال المتبقية بالمسجد وفرشه وتجهيزه لافتتاحه فى اقرب وقت، وخلال الجولة استمع المحافظ لمتطلبات المواطنين وناقش معهم كيفية تطوير منطقة حوض الـ 50 كما تابع المحافظ اعمال تطهير المصرف بالمنطقة وإنشاء ممرات اعلاه لتسهيل مرور المواطنين وخطة تمهيد الطرق والشوارع .

وتوجه المحافظ لمدينة الزينية، حيث تفقد اعمال تغطية ترعة قرية المدامود قبلى ووجه بسرعة انهاء العمل بها، كما ناقش مع المواطنين خطة توصيل الصرف الصحى ورصف الطرق بالقرية، واستكمل جولته بتفقد عدد من النجوع بقرية المدامود وقام بالمرور على عدد من منازل المواطنين التى تقوم مؤسسة الاورمان باعادة اعمارها، مشيداً بجهود مؤسسات المجتمع المدنى ومشددا على وقف حالات التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وازالة كافة التعديات فى المهد.

وإختتم المحافظ جولته بالتوجه الى مدينة طيبة لزيارة مستشفى شفاء الاورمان ومتابعة انتظام العمل بها حيث شارك فى الاحتفالية التى نظمتها ادارة المستشفى للاحتفال بعيد الام وانهى ألهم جولته بتفقد عمارات مدينة الشمس ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرب من موقع العمارات بالزينية بطاقة ٢٣ ألف م٣ فى اليوم والتى ستخدم الزينية قبلى وعدد ٧ قرى وتمتد خدمتها الى منطقة الكرنك بإجمالى ١٠٠ ألف نسمة وبتكلفة مالية تقدر بـ ٣٠٠ مليون جنيه.

وقال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر العميد مهندس يحى أبوزيد، أنه من المقرر انهاء الأعمال المدنية بالمحطة قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ واستكمال أعمال التوريد والتركيب للمهمات الكهروميكانيكية وبدء تجارب التشغيل بنهاية العام الحالي، مؤكدا على قيام الشركة المنفذة للمشروع بمضاعفة معدلات التنفيذ وذلك بتواجد أطقم العمالة على مدار ٢٤ فى اليوم للالتزام بانهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، فيما اشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على العمل مطالباً اياهم ببذل المزيد من الجهد لانهاء العمل بالمحطة فى اسرع وقت .

ومن جانب أخر زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان فى الصعيد بالمجان، وذلك للمشاركة فى الإحتفالية التى نظمتها المستشفى بعيد الأم، وتم خلالها تكريم وتقديم الهدايات لعدد من الأمهات الذين يتلقون العلاج بالمستشفى بمدينة طيبة.

وأشاد المحافظ خلال الاحتفالية التى حضرها محمود فؤاد نائب مدير مؤسسة الأورمان، والدكتور هانى حسين مدير المستشفي، وعدد من قيادات المستشفى ومؤسستى الاورمان وشفاء، بالجهود المبذولة لتوفير خدمة صحية متميزة على مستوى عالى داخل المستشفى معربا عن تقديره لكافة العاملين بهذا الصرح الطبى الخيرى .

وقدم المحافظ وقيادات المستشفى والعاملين بها التهانى للأمهات من المرضى داخل المستشفى بمناسبة عيد الأم كما قاموا بتوزيع شهادات تقدير لهن واعربوا عن تقديرهم لكل ام تحملت فى سبيل تربية ابنائها خاصة الامهات المرضى الذين ادوا رسالتهم بالرغم من مرضهم .



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



جولة محافظ الأقصر على المشروعات التنموية بالمحافظة



محافظ الأقصر يزور مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر ويشارك في حفل عيد الأم



محافظ الأقصر يزور مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر ويشارك في حفل عيد الأم



محافظ الأقصر يزور مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر ويشارك في حفل عيد الأم



محافظ الأقصر يزور مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر ويشارك في حفل عيد الأم