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فيديو وصور.. إعادة ترميم كنيسة الدومو أشهر المعالم السياحية فى ميلانو الإيطالية

الأحد، 24 مارس 2019 03:13 م
فيديو وصور.. إعادة ترميم كنيسة الدومو أشهر المعالم السياحية فى ميلانو الإيطالية ترميم مبنى كنيسة الدومو فى مدينة ميلانو الإيطالية
رسالة إيطاليا – إسلام سعيد
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رصدت عدسة "اليوم السابع"، إعادة ترميم مبنى كنيسة الدومو فى مدينة ميلانو الإيطالية، والتى تعد أحد أكبر المعالم السياحية التى تتميز بها ثانى أكبر مدينة فى إيطاليا بعد روما، ورفعت الجهات المسئولة عن الكنيسة سعر تذكرة الزيارة إلى 3 يورو للفرد الواحد للمساهمة فى جمع تكاليف عمليات الترميم.

كنيسة الدومو بميلانو أحد أعرق وأضخم الكنائس فى العالم، حيث تعد ضمن أكبر ثلاث كنائس فى العالم بعد كنيسة سان بيتر فى روما وسان ميشيل بأسبانيا  ويعود بناؤها لعام 1385 ملادياً.

وتم بناء الكنيسة من الرخام الذى تم الحصول عليه من بحيرة عبر الحدود الإيطالية السويسرية وتحتوى الكنيسة على 3400 تمثال و1346 عمود بارز، واستغرق بناؤها 450 عاماً، كما تضم لوحات لأشهر الرسامين بالعالم.

"اليوم السابع" زار الكنيسة، والتى تشتهر بواجهتها المثلثية الشكل والمصممة من الطوب والمغطاة بالرخام، فضلا عن النوافذ الزجاجية الملونة، وأبراج الرخام التى يبلغ عددها 130 برجاً، وتقع ضمن ساحة ضخمة تعد ملتقى للسائحين والزائرين، حيث يضم محيط الكنيسة الكثير من المقاهى والمطاعم ومحطة المترو والترام.

إعادة ترميم كنيسة الدومو (1)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (2)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (3)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (4)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (5)
 
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (6)
إعادة ترميم كنيسة الدومو (7)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (8)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (9)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (10)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (11)
 
إعادة ترميم كنيسة الدومو (12)
 

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