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فيديو.. عرفانا بدور الأسرة المصرية..القوات المسلحة تحتفل بتكريم الأم والأب المثاليين

الأحد، 24 مارس 2019 09:31 ص
فيديو.. عرفانا بدور الأسرة المصرية..القوات المسلحة تحتفل بتكريم الأم والأب المثاليين جانب من الحفل
كتب ــ زكى القاضى
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم مسئوليتها الاجتماعية تجاه أبنائها وأسرهم، وتأكيداً لدور الأسرة المصرية وتاريخها الاجتماعى والوطنى العريق فى الحفاظ على تماسك المجتمع  أقامت  القوات المسلحة احتفالية لتكريم الأم المثالية والأب المثالى على مستوى القوات المسلحة والأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات المختلفة.
 
وألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد فيها على أن الأسرة المصرية بعراقتها وأصالتها هى الركيزة الأساسية فى بناء المجتمع، وهى المدرسة العليا للقيم السامية والمبادئ النبيلة التى يتحلى بها الشعب المصرى العظيم.
 
 
كما أكد أن القوات المسلحة تحرص دائماً على إقامة تلك الاحتفاليات تقديراً لما تقدمه الأسرة المصرية من عطاء وتضحيات من أجل بناء أجيال قادرة على تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع في كافة المجالات، كما يمثل الاحتفال إقراراً واعترافاً صادقاً بفضل الأم فى حياة كل  إنسان، مشيراً إلى أن المرأة المصرية أكدت قدرتها فى الحفاظ على روابط الأسرة بما قدمته وما تقدمه من تضحيات وقدرة على مواجهة الصعاب بالصبر والتحمل.
 
ونقل مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمكرمين واعتزازهما بدورهم وما يقدمونه من دعم لأبنائهم ومساندتهم فى تحمل ما يحملونه من مسئولية كبرى للحفاظ على مقدرات الوطن، متسلحين بما علموه لهم من قيم إنسانية وأخلاقية للعمل والتضحية والعطاء من أجل مصر.
 
كما تم تكريم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين لهذا العام، كذلك تكريم الأم المثالية والأب المثالي لهيئة الشرطة والأم المثالية والأب المثالى على مستوى الجمهورية.
 
 
 
حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وأسر المكرمين .
 
 

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القوات المسلحة

الجيش المصرى

الام المثالية

تكريم الأمهات




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