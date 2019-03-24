فيديو.. شاهد عيان يسرد كواليس إنقاذ شاب لأطفال بحريق الزاوية الحمراء

كشف وليد الأمير، جار الشاب الذى تسلق المواسير وأنقذ أطفال من حريق فى الزاوية الحمراء وفقًا للفيديو المتداول على السوشيال ميديا كواليس الواقعة.

وقال شاهد العيان، لـ"اليوم السابع"، فوجئنا باندلاع نيران فى شقة بالطابق الثالث، حيث تجمع الأهالى سريعًا بمجرد سماعنا أصوات صراخ صادر من المكان .

وأضاف شاهد العيان، أن شاب تبارى من وسطنا وتسلق المواسير خلف العقار ونجح فى موقف بطولى فى إنقاذ طفلين ووالدتهما وجدهما المسن بشجاعة كبيرة، حيث لم يهاب الموت ولم يخاف من ألسنة النيران.

وتابع شاهد العيان، أن هذا الشاب ويدعى "جهاد" معروف عنه أنه شاب خلوف وينتمى لأسرة محترمة بالمنطقة وهذا ليس غريبًا عليهم، أن يقوم أحد أبنائهم بهذا الموقف الشهم.

وكان رواد فيس بوك، تداولوا فيديو، لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج عقار اشتعلت النيران بشقة بالطابق الثالث منه فى الزاوية الحمراء بالقاهرة يقطنها مسن وأحفاده، ونجح فى إنقاذ العالقين فى الشقة المحترقة.