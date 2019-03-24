video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فقدان 4 متسلقين فى انهيار جليدى بجبال الألب السويسرية

الأحد، 24 مارس 2019 07:25 م
فقدان 4 متسلقين فى انهيار جليدى بجبال الألب السويسرية انهيار جليدى _ صورة أرشيفية
برن أ ش أ
إضافة تعليق

فقد 4 متسلقين إثر وقوع انهيار جليدى بجبال الألب، صباح اليوم الأحد، بالقرب من بلدة سويسرية تقع على الحدود مع فرنسا وإيطاليا.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين الأربعة الذين سقطوا من على ارتفاع 2800 متر.

وأشارت الشبكة إلى أن الانهيار الجليدى جاء بعد ساعات من وقوع انهيار جليدى آخر فى النمسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث كانا من بين مجموعة متسلقى سلسلة جبال راكس، فيما أفاد مسئولون بأنه لا يوجد أى مفقودين آخرين إلا أن فرق الإنقاذ مشطت المنطقة كإجراء احترازي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية سويسرا: ملف أموال مبارك المجمدة بيد القضاء ولا يمكننا التدخل

صور.. استعادة قطعتين آثريتين للمعبود حورس والإلهة باستت من سويسرا

فقدان 4 متسلقين

انهيار جليدى

جبال الألب السويسرية

سويسرا




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة