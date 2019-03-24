فقدان 4 متسلقين فى انهيار جليدى بجبال الألب السويسرية

برن أ ش أ

فقد 4 متسلقين إثر وقوع انهيار جليدى بجبال الألب، صباح اليوم الأحد، بالقرب من بلدة سويسرية تقع على الحدود مع فرنسا وإيطاليا.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين الأربعة الذين سقطوا من على ارتفاع 2800 متر.

وأشارت الشبكة إلى أن الانهيار الجليدى جاء بعد ساعات من وقوع انهيار جليدى آخر فى النمسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث كانا من بين مجموعة متسلقى سلسلة جبال راكس، فيما أفاد مسئولون بأنه لا يوجد أى مفقودين آخرين إلا أن فرق الإنقاذ مشطت المنطقة كإجراء احترازي.