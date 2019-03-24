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فرع منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا: الحماسة للدين لا عيب فيها مالم تخرج عن الاعتدال

الأحد، 24 مارس 2019 02:21 م
فرع منظمة خريجى الأزهر بنيجيريا: الحماسة للدين لا عيب فيها مالم تخرج عن الاعتدال المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على
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عقد  فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بنيجيريا  ندوة بعنوان "الإسلام بين الحماسة والتطرف"  ضمن سلسلة الندوات التى يقيمها الفرع على جموع المسلمين فى مختلف مساجد نيجيريا، ألقى الندوة الشيخ  أدم على عضو فرع المنظمة بنيجيريا.
 
وأوضح الشيخ أدم خلال الندوة جهود الأزهر الشريف قديماً وحديثاً فى بث المفهوم الصحيح للإسلام وتثبيت وسطيته و اعتداله وسماحته، مؤكداً على ضرورة الرجوع إلى هذا المسار الصحيح  لتحقيق النجاح فى توصيل رسالة الإسلام السمحة فى تلك الأونة الصعبة التى تمر بها الأمة الإسلامية، التى يستغل فيها أعداء الحق تصرفات بعض المسلمين الذين لم يفهموا دينهم وشذوا عن مساره السليم.
 
وقال فى إطار الندوة: "إن الحماسة  للدين لا عيب  فيها  طالما لم  تخرج عن  حد الاعتدال، بأن يكون حريصاً على دينه أى يأخذ الأمور دائماً بالأحوط ، لكن المرفوض جملة و تفصيلاً هو أن تتحول هذه الحماسة إلى  التطرف فهنا يغايرهذا السلوك مفهوم الإسلام و مبادئه التى منها التسامح.
 
ثم عدد الشيخ أدم أسباب ظهور التطرف وتفاقمه وهى الجهل و قلة الفهم أو الفهم الخاطئ و التكبر ثم الإرتزاق بالدين، وعدم  فهم مقاصد  الشريعة لدى الكثير من المتصدرين فى ميدان الدعوة و قصور فهمهم للضروريات حيث أنهم لا يمكنهم الموازنة بين هذه الأمور ، وهم بهذا المعنى يدلون بأرائهم التى يعوزها الصواب في كثير من المواضيع المختلف عليها بين الفقهاء .
 
 
 
 
 
 

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نيحيريا

الازهر الشريف

منظمة خريجى الازهر




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