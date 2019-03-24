فتوى قانونية تلزم إدارة كرداسة التعليمية بسداد مستحقات هيئة التأمين الصحى

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى فتوى قانونية بإلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية) أداء مبلغ مقداره 375 ألفًا و732 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، قيمة اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2011/2012 و2012/2013، وكذلك الفوائد القانونية والمصروفات.

وأصدرت "عمومية الفتوى والتشريع" بيانًا مساء اليوم الأحد، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية) بخصوص إلزام الأخيرة أداء المبلغ المالى بموجب قرارى وزير الصحة رقمى: (320) لسنة 1992، و(129) لسنة 1993، يطبق على طلاب المدارس بمحافظة الجيزة نظام التأمين الصحى الصادر به القانون رقم (99) لسنة 1992، والذى يوجب أداء اشتراكات سنوية على الطلاب، تلتزم الإدارة التعليمية المختصة بتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وإذ لم تؤد إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة المبلغ المستحق فى ذمتها عن العام الدراسى 2011/2012م ومقداره 198 ألفًا و564 جنيهًا، والمبلغ المستحق فى ذمتها عن العام الدراسى 2012/2013 ومقداره 177 ألفًا و168 جنيهًا، بمبلغ إجمالى مقداره 375 ألفًا و732 جنيهًا عن الأعوام من 2011 إلى 2013، وفقًا للكشف المرفق بالأوراق، لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.