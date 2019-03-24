عاصفة ترابية خفيفة تضرب سماء الأقصر وإلغاء رحلات البالون وحركة الطيران

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عاصفة ترابية خفيفة برياح محملة بالأتربة منذ الصباح، وأدت لتوقف حركة ونشاط البالون فى سماء مدينة الأقصر، وتم إلغاء أكثر من 25 رحلة بالون كانت من المقرر أن تخرج وتحمل حوالى 500 سائح أجنبى ومصرى، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسبًا لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية.

ومن جانبها أعلنت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، عن وقف حركة إقلاع ووصول الطائرات لمطار البالون بسبب سوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء، وذلك طبقا لرصد الأحوال الجوية من برج مطار الأقصر الدولى تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب.

وفى نفس السياق هبطت طائرتين فى مطار أسوان الدولى بدلًا من مطار الأقصر نتيجة لسوء الأحوال الجوية، والرحلة الأولى والتى تحمل رقم (062)، والرحلة الثانية التى تحمل رقم (231)، وينتظر ركاب الطائرتين بصالات مطار أسوان الدولى استقرار الأحوال الجوية فى الملاحة الجوية بمطار الأقصر، لاستئناف رحلتهم إلى مدينة الأقصر.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة الأقصر، أن مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث اتخذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال محسن الشامى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الايام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافئ للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.