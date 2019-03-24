طالبة بالشرقية تلقى نفسها فى البحر بعدما هددها خطيبها بالإنفصال

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت طالبة بسحجات وكدمات بالظهر والكتف، بعدما ألقت بنفسها فى مياه ترعة بحر موريس، وحاولت الانتحار بسبب تهديد خطيبها لها بتركها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدى، رئيس نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "س ع ص ال- 18 سنة"، طالبة، مقيمة بمركز الزقازيق، مصابة بكدمات بالظهر والكتفين الأيمن والأيسر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطالبة كانت تحاول الانتحار بعدما هددها خطيبها "أشرف م س" عامل بكافيه، بالانفصال عنها، حيث ألقت بنفسها فى مياه ترعة بحر موريس، لكنها اصطدمت بالجسر ما تسبب فى إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1472 إدارى ثان الزقازيق.