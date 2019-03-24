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ضبط طن أرز ونصف طن زيت طعام منتهى الصلاحية بحملات تموينية بالأقصر

الأحد، 24 مارس 2019 04:12 م
ضبط طن أرز ونصف طن زيت طعام منتهى الصلاحية بحملات تموينية بالأقصر أجولة أرز - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من تكثيف الحملات ومراقبة الأسعار بالأسواق، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة تموين الأقصر، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 119 محضر ومخالفة تموينية، شملت محضر سلع منتهية الصلاحية عبارة عن طن أرز ونصف طن زيت طعام، و2 توقف مخبز على الإنتاج، و10 إغلاق مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و13 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود قائمه أسعار بالمخبز، و41 عدم الإعلان عن الأسعار، و2 تجميع طن دقيق و1 بدون بيانات و3 ذبح خارج السلخانة، و2 تصرف فى 2 شيكارة ردة و1 بدون فواتير و6 عدم وجود معيار مقاس محطات وقود، و3 غلق مستودع بوتجاز، و10 غلق محل تاجر تموين، و3 تجميع مواد بترولية، و13 إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 مجهول المصدر، و4 تصرف دقيق، و2 نظافة مخبز.

وخرجت الحملات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الأقصر وإدارة التجارة الداخلية وإدارة تموين إسنا، وإدارة تموين أرمنت، وإدارة تموين البياضية، وإدارة تموين القرنة وإدارة تموين الزينية، بالإشتراك مع مباحث تموين جنوب الصعيد ومديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتم عرض المحاضر على النيابة لإتخاذ اللازم قانوناً.


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