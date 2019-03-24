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ضبط صاحب مركز تعليمى وهمى يبيع شهادات علمية مزورة

الأحد، 24 مارس 2019 11:27 ص
ضبط صاحب مركز تعليمى وهمى يبيع شهادات علمية مزورة المتهم عقب القبض عليه
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية "مزورة".
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبدالمنعم.م" .ع" حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم بالقاهرة بإنشاء أكاديمية تعليمية "وهمية" بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر زاعماً بأن الأكاديمية المذكورة تمنح شهادات عليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراه) فى المجالات التعليمية المختلفة منسوبة لعدد من الجامعات المصرية والأجنبية عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وأنه قد اتخذ من ذلك المقر وكراً لتزوير الشهادات المنسوبة للجامعات المذكورة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدورة للجهات الحكومة المعنية بغرض إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات.
 
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم تمكن من خلال الدعاية المُكثفة من استقطاب العشرات من الدارسين المصريين، ورعايا بعض الدول العربية بزعم منحهم (مؤهلات عليا) معتمدة وموثقـة، وتقاضى من كل دارس مبالغ مالية تتراوح من (عشرة آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه) من الدارسين المصريين، و(من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار أمريكى) من الدارسين من بعض الدول العربية، عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم، خلافاً لما ورد من الجهات المختصة بعدم منح المذكـــــور أية تراخيص لمباشرة ذلك النشاط.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر المركز، وأحاله اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للنيابة.
 
 
 

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