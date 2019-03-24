ضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم فى عين شمس

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (106) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، وإعادة تدويرها داخل عبوات جديدة مدون عليها علامة تجارية، حيث تم ضبط كميات قدرها (18.055 طن مستلزمات إنتاج "تمر هندى – توابل") ، (12طن تمر هندى "منتج نهائى") مدون عليها العلامة المشار إليها.. تمهيدا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - بدائرة مركز شرطة سيدى سالم (محافظة كفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (8.556 آلاف عبوة " عصائر – حلوى جافة – مشروبات سريعة التحضير") غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة على العبوات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن صيدلية - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة).. لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها (2375 عبوة لأدوية خاصة بعلاج أمراض" القلب – الضغط - السكر – الغدة – العظام – السمنة") مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية تمهيدا لطرحها للبيع، والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة عين شمس (محافظة القاهرة).. لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة صرف الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (457.799) ألف جنيه، وفقا لما ورد تقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا وتحقيق أرباح غير مشروعة.