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صور.. وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى إسنا العام ومستشفى الكلى

الأحد، 24 مارس 2019 06:50 م
صور.. وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى إسنا العام ومستشفى الكلى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الأحد، مستشفى الكلى بمدينة إسنا وذلك لمتابعة العمل داخلها، حيث شهدت الجولة تفقد محطه المياة داخل المستشفي، وزيارة مستشفى إسنا العام والإستقبال والطوارى وغرفة العمليات، وغرفة العناية وجناح الباطنة والجراحة والمطبخ والصيدلية ومستشفى الرمد.

ورافق وكيل صحة الأقصر خلال الجولات، الدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، وعدد من قيادات المديرية وإدارة إسنا الصحية، وأشاد خلال الزيارة لمستشفى إسنا العام بتركيب الستائر الجديدة بأقسام الباطنة والجراحة ونظافة الحمامات وعمل مواتير إضافية فى حاله العطل، وتفقد مستشفى حرف تى للعمل معهد تمريض وسرعه الإنتهاء وتزويد دولاب الطوارى من علاج للطوارى للمواطنين، وإلتقى بمرض الكلى وإستمع لإحتياجاتهم من أدوية وعلاج والعناية بهم وأمر بتنفيذ كافة مطالبهم.

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (1)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (1)

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (2)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (2)

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (3)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (3)

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (4)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (4)

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (5)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (5)

 

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (7)
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفي إسنا العام ومستشفي الكلي (7)

 


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