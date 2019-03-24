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صور .. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع الاختبار التجريبي الأول باستخدام التابلت

الأحد، 24 مارس 2019 12:48 م
صور .. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع الاختبار التجريبي الأول باستخدام التابلت وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، عدد من المدارس الثانوية التابعة لإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليمية، منها مدرسة "الشهيد هشام بركات" الثانوية الجديدة للبنات ، ومدرسة "شهيد السلام" الثانوية ، ومدرسة "الشهيد عزت الشافعي"، ومدرسة "الشهيد عبدالمنعم رياض" الثانوية العسكرية للبنين، لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، للوقوف على نقاط الضعف التي تم حصرها، للعمل على علاجها سريعاً والتواصل مع الوزارة بشأنها.
 
وأكدت وكيل الوزارة، أنها ناقشت الطلاب والطالبات في أعمال الامتحان الثاني التجريبي والأول على التابلت، وطمأنتهم بأنه امتحان تجريبي ممتد من الساعة التاسعة صباحاً للساعة التاسعة مساء، ومدته 3 ساعات، ونبهت الطلاب والطالبات على مراعاة الوقت، ولا يمكن تجزئة الإمتحان على وقتين أو فترتين .
 
وأضافت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات في المديرية والإدارات التعليمية على تواصل دائم معها لتلقي أي شكاوى، إضافة لوجود متخصصين في جميع المدارس لمتابعة أعمال الامتحان، وتلقي أي شكاوى، والعمل على حلها فوراً، وأنها على تواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، مؤكدة أنها ستتلقى تقريرات من المدارس ومن الغرف الفرعية بـ 13 إدارة تعليمية عن أعمال الإمتحانات.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (1)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (1)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (2)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (2)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (3)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (3)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (4)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (4)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (5)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (5)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (6)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (6)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (7)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (7)

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (8)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع امتحانات التابلت (8)
 

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