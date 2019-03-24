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صور.. وكيل تعليم الغربيه يتابع أولى أيام الامتحان التجريبى على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الأحد، 24 مارس 2019 02:14 م
صور.. وكيل تعليم الغربيه يتابع أولى أيام الامتحان التجريبى على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وكيل تعليم الغربية مع طلاب الامتحان التجريبى
الغربيه - محمد طارق
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قام اليوم الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمتابعة أولى أيام الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولى الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية سابقاً" والذى يعقد لأول مرة باستخدام جهاز التابلت .

وحرص "وكيل الوزارة" على التواجد بين أبنائه الطلاب من أول يوم لطمأنتهم والوقوف على مستجدات الأمور والمعوقات التى تواجههم، وطالبهم بالاطمئنان لما فى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مستقبل أبنائها والأخذ بيدهم فى أولى مراحل تطوير التعليم

وأكد "عايد" على الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق نتيجة تأخر انطلاق الامتحان فى اليوم الأول فى مادة اللغة العربية، بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على حلها فى أسرع وقت، مؤكدا : أن الاختبار الذى يتم حاليا تدريبى للطلاب ولقياس أداء المنظومة، وأجهزة التابلت وليس نهائيا

وأضاف أن المديريه على تواصل مستمر بالوزارة ، والتى أكدت من جانبها إن الامتحان ممتد لمدة 12 ساعة فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد ادخاله الكود الخاص به والذى سيستلمه من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة، مضيفة أن الطالب متاح له أن يؤدى الامتحان فى أى مكان متوفر به الانترنت، وأن التجربة هدفها رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها قبل امتحان نهاية العام، 

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية والإدارات التعليمية العشر على تواصل دائم بالمديرية لتلقى أى شكاوى، بالإضافة إلى وجود المتخصصين فى التقنية بجميع المدارس لمتابعة أعمال الامتحان وتلقى أى شكاوى والعمل عل حلها فوراً

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 

وكيل التعليم يتابع الامتحان التجريبي على التابلت
وكيل التعليم يتابع الامتحان التجريبي على التابلت

 

وكيل التعليم يتابع الامتحان
وكيل التعليم يتابع الامتحان

 

وكيل تعليم الغربيه يتابع امتحانات التابلت التجريبي
وكيل تعليم الغربيه يتابع امتحانات التابلت التجريبي

 


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