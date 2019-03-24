صور.. وكيل "تعليم الإسماعيلية" يتابع الاختبار التجريبى الأول باستخدام التابلت

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، عدد من المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمبة منها مدرسة السلام الثانوية ومدرسة الإسماعيلية الثانوية العسكرية للبنين، لمتابعة جاهزية امتحانات الصف الأول الثانوي، للوقوف على نقاط الضعف التى تم حصرها، للعمل على علاجها سريعاً والتواصل مع الوزارة بشأنها.

وأكد الدكتور خالد خلف، أنه ناقش الطلاب فى أعمال الامتحان الثانى التجريبى والأول على التابلت، وطمأنهم بأنه امتحان تجريبى ممتد من الساعة التاسعة صباحاً للساعة التاسعة مساء، ومدته 3 ساعات، ونبه الطلاب والطالبات على مراعاة الوقت ولا يمكن تجزئة الإمتحان على وقتين أو فترتين.

وأضاف وكيل "تعليم الإسماعيلية"، أن هناك غرفة العمليات فى المديرية والإدارات التعليمية على تواصل دائم معها لتلقى أى شكاوى، إضافة لوجود متخصصين فى جميع المدارس لمتابعة أعمال الامتحان وتلقى أى شكاوى والعمل عل حلها فوراً، وأنه عل تواصل مع غرفة العمليات بالوزارة مؤكدا أنه سيتلقى تقريرا من المدارس ومن الغرف الفرعية بالإدارات الثمانية عن أعمال الإمتحانات.



مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية يتفقد اختبارات التابلت

مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية يتفقد اختبارات التابلت

مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية يتفقد اختبارات التابلت