صور.. وزير العدل يلتقى وزيرة الاستثمار لبحث تيسير بعض إجراءات الإستثمار

كتب: إبراهيم قاسم

عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل إجتماع بين المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فور عودتها من الخارج، وذلك لبحث مشاكل المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد واستخدام التوقيع الإلكترونى فى إبرام التوكيلات والعقود وكذا التوسع فى افتتاح مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات ( نظام الشباك الواحد ) .

كما تم بحث الإجراءات التنفيذية لقانونى إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كافة المشاكل المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكتروني وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها.

وفى ذات السياق وجه وزير العدل بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة، كما انتهى قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة .

وتم اللقاء بحضور كل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول الوزير والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار اشرف رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق وقد رافق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عمرو أبو الفتوح معاون الوزيرة والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وياسر عباس رئيس مجمع خدمات الاستثمار ومالك فواز مستشار وزيرة الإستثمار.