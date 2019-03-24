صور.. وزيرة الثقافة خلال افتتاحها قصر ثقافة بلبيس: "النهاردة بمثابة عيد قومي للشرقية"

الشرقية - إيمان مهنى

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، "النهاردة هو بمثابة عيد قومى ومناسبة سعيدة لأهالى الشرقية، وذلك لافتتاح ثلاث قصور ثقافة متعطلة من 20 سنة".

وأعربت وزير الثقافة، عن شكرها للجهات التنفيذية والمحافظة، لتذليل كافة العقبات لإعادة استكمال تطوير قصور "بلبيس، ديرب نجم، الزقازيق"، والتى تعطلت منذ 20 سنة .

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن لديها برامج متكاملة للشباب والأطفال، لإعادة تفعيل دورهم بقصور الثقافة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وأنه سوف تستغل مسارح قصور الثقافة لتكثيف العروض المسرحية والسنيمائية، تنويع الأنشطة المختلفة ورعاية المواهب .

وجاء ذلك خلال افتتاحها قصر ثقافة بلبيس، بالشرقية، ضمن زيارتها للمحافظة لافتتاح ثلاث قصور بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومن المقرر أن تتجة الوزيرة إلى مركز ديرب نجم لافتتاح قصر الثقافة هناك، لتختتم جولتها بالزقازيق، للمشاركة فى حفل فنى.







































