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فى رحاب قلعة صلاح الدين الأيوبى..

صور.. وزارة السياحة تنظم حفل عشاء لوفود الاجتماع الاقليمى للمنظمة العالمية

الأحد، 24 مارس 2019 08:19 م
صور.. وزارة السياحة تنظم حفل عشاء لوفود الاجتماع الاقليمى للمنظمة العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان - تصوير حسن محمد
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فى رحاب قلعة صلاح الدين الأيوبى احد أهم معالم مصر القديمة وعلى انغام فرقة رضا للفنون الشعبية تنظم وزارة السياحة حفل عشاء مساء اليوم  لوزراء السياحة العرب ووفود الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام وذلك فى دورته الخامسة والأربعين، والذي يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يومي 24 و25 مارس الجاري بمدينة القاهرة.
 
وشهد صباح اليوم افتتاح الاجتماع بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، و زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، و محمد المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الامارات ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة هذا العام، وذلك بحضور وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول من بينهم اليمن وعمان ولبنان وليبيا والسعودية. 
 
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال الاجتماع  اهم تطورات قطاع السياحة من حيث الإحصاءات وما تم تنفيذه في سياق برنامج الإصلاح  الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وتحدث الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن الاكتشافات الاثرية الحديثة وذلك في إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعلومات من خلال إطلاع أعضاء اللجنة على آخر التطورات التي تشهدها مصر في مجال السياحة والآثار.
 
 
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