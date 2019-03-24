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صور.. ورشة عمل لربات البيوت للتدريب على أعمال صيانة السباكة بمطروح

الأحد، 24 مارس 2019 07:04 م
صور.. ورشة عمل لربات البيوت للتدريب على أعمال صيانة السباكة بمطروح ورشة عمل لربات البيوت
مطروح- حسن مشالي
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نظمت إدارة العلاقات العامة والتوعية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مركز إعلام مطروح ومركز النيل، ومديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ورشة عمل للتدريب على أعمال السباكة، بهدف ترشيد استهلاك المياه، استهدفت السيدات العاملات وربات البيوت بهدف تعليمهن طرق الصيانة البسيطة للسباكة الداخلية للمنزل.

تحدثت وفاء محمود،  مدير عام العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حول أهمية إتقان السيدات لإجراءات الصيانة البسيطة، مما يساهم فى حماية مياه الشرب من الإهدار، مع أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والتوعية بمشكلات الصرف الصحي الناجمة عن إلقاء مخلفات الطعام وبقايا الشاي والزيوت والمواد الصلبة فى شبكات الصرف الصحي.

وطالبت مدير العلاقات العامة والتوعية،  بضرورة تخصيص أكياس فى المطبخ لوضع مخلفات الطعام والمواد الصلبة وعدم ألقاها فى بالوعات الصرف، وشهدت الورشة، تدريب السيدات عمليا على مجسم للسباكة، لمحاكاة والتنفيذ الفعلي لطرق صيانة السباكة الداخلية.

يذكر أن شركة مياه مطروح أعدت برنامجا بالأنشطة الاجتماعية والتوعوية، يجري تنفيذه حاليا، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك خلال أسبوع المياه تحت شعار "نقطة مياه بتفرق" ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

 

ورشة عمل لربات البيوت (1)
ورشة عمل لربات البيوت (1)

 

ورشة عمل لربات البيوت (2)
ورشة عمل لربات البيوت (2)

 

ورشة عمل لربات البيوت (3)
ورشة عمل لربات البيوت (3)

 

ورشة عمل لربات البيوت (4)
ورشة عمل لربات البيوت (4)

 

ورشة عمل لربات البيوت (5)
ورشة عمل لربات البيوت (5)

 

ورشة عمل لربات البيوت (6)
ورشة عمل لربات البيوت (6)

 

ورشة عمل لربات البيوت (7)
ورشة عمل لربات البيوت (7)

 


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