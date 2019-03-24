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صور..نصار: ارتقينا كثيرا بمنظومة الجودة المصرية والتوفيق مع المواصفات العالمية

الأحد، 24 مارس 2019 11:36 ص
صور..نصار: ارتقينا كثيرا بمنظومة الجودة المصرية والتوفيق مع المواصفات العالمية أحمد طه مساعد وزير الصناعة
كتبت منى ضياء - تصوير أحمد معروف
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة، أن الوزارة تحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية فى مختلف المنافذ الجمركية على تشديد عمليات الفحص الفنى للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها،للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.

وقال الوزير، إن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، وبذلت جهود كبيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية، وإعداد مواصفات قياسية جديدة ترتبط بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتراعى المتطلبات الوطنية وتسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الاعتراف الدولى، بمنظومة الاعتماد المصرية، إلى جانب انشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت نصار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تحدياً كبيراً للقطاع الصناعى، خاصة فى ظل قيام الروبوتات والذكاء الاصطناعى بالمزيد من المهام، مشيراً إلى أن التصنيع الإضافى المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد سيحدث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصناعة.

وأشار الوزير، إلى أن المواصفات القياسية الدولية قامت بدور محورى منذ الثورة الصناعية الأولى قبل 250 عاماً خاصة بعد الانتقال من العمل اليدوى إلى الاعتماد على الآلات ومعدات المصانع، لافتاً إلى أن اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة يستلزم مواكبة حركة التطور العالمية فى مجال التقييس والمواصفات، وتبنى الممارسات الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وأشاد نصار بالجهود التى تبذلها هيئة المواصفات والجودة في تنظيم هذا الملتقى سنوياً لمشاركة المجتمع بكافة قطاعاته الاطلاع على الممارسات والتوجهات الدولية في مجال التقييس، مشيراً إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من
موضوعات متعلقة بمجالات التطور التكنولوجي في الإنتاج والخدمات فى إطار الثورة الصناعية الرابعة سيمثل بداية لرؤى ومبادرات يمكن تطبيقها فى المجالات والأنشطة ذات الصلة فى المجالات الصناعية والتجارية

يعقد الملتقى تحت شعار "المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة"، والذى أطلقته المنظمة الدولية للتقييسISO  و الاتحاد الدولي للاتصالات ITU واللجنة الدولية الكهروتقنيةIEC   بهذه المناسبة.

 

 تطوير منظومة الجودة والمواصفات (1)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (2)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (3)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (4)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (5)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (6)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (7)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (8)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (9)
 
 

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عمرو نصار

المواصفات القياسية

الثورة الصناعية

الجودة والمواصفات




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