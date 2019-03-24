video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. مستشار الصناعة: تطوير منظومة الجودة والمواصفات أولوية قصوى لحماية المستهلك والصناعة

الأحد، 24 مارس 2019 11:09 ص
صور.. مستشار الصناعة: تطوير منظومة الجودة والمواصفات أولوية قصوى لحماية المستهلك والصناعة أحمد طه مستشار وزير التجارة والصناعة
كتبت- منى ضياء - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق
قال أحمد طه مستشار وزير التجارة والصناعة، إن المواصفات القياسية ومعايير الجودة، تلعب دورا كبيرا فى الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة، حيث تعتمد سرعة التغيير على الالتزام بالمواصفات القياسية.
 
وأضاف طه، خلال افتتاح فعاليات "الاحتفال باليوم العالمي للتقييس"، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اليوم، الأحد، أن التطور التكنولوجي الكبير الذى يعد السمة الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، جعلتنا نخطو نحو تطوير المواصفات القياسية والالتزام بمطابقتها مع المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، وتعزيز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
 
وأكد طه أن تطوير منظومة الجودة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وهو خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والصناعة الوطنية بتوفير المنافسة العادلة، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.
 
وشدد على حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات الرقابية للقيام بعمليات الفحص الفنى حرصا على مطابقة السلع لمعايير الجودة والمواصفات.
 
 تطوير منظومة الجودة والمواصفات (1)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (2)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (3)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (4)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (5)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (6)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (7)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (8)
 
تطوير منظومة الجودة والمواصفات (9)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من ينقذ شق الثعبان؟.. صناعة الرخام فى خطر.. الدولة تدعم تطوير المنطقة بمليارات وأصحاب المصانع يأجرونها للصينيين.. ورئيس حى طرة: إيجار المصنع وصل 20 ألف دولار شهريا.. والعمالة الصينية ملأت المصانع

اخبار الاقتصاد

المعايير والجودة

المواصفات القياسية

التجارة والصناعة




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة