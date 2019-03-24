صور.. مستشار الصناعة: تطوير منظومة الجودة والمواصفات أولوية قصوى لحماية المستهلك والصناعة

كتبت- منى ضياء - تصوير أحمد معروف

قال أحمد طه مستشار وزير التجارة والصناعة، إن المواصفات القياسية ومعايير الجودة، تلعب دورا كبيرا فى الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة، حيث تعتمد سرعة التغيير على الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأضاف طه، خلال افتتاح فعاليات "الاحتفال باليوم العالمي للتقييس"، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اليوم، الأحد، أن التطور التكنولوجي الكبير الذى يعد السمة الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، جعلتنا نخطو نحو تطوير المواصفات القياسية والالتزام بمطابقتها مع المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، وتعزيز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد طه أن تطوير منظومة الجودة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وهو خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والصناعة الوطنية بتوفير المنافسة العادلة، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.

وشدد على حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات الرقابية للقيام بعمليات الفحص الفنى حرصا على مطابقة السلع لمعايير الجودة والمواصفات.



