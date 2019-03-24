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صور.. محافظ الأقصر يبحث ملفات التقنين وتوحيد ألوان المبان

الأحد، 24 مارس 2019 04:58 م
صور.. محافظ الأقصر يبحث ملفات التقنين وتوحيد ألوان المبان جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، بحضورعبد القادر خيرى ، نائب محافظ الأقصر، ورؤساء المدن والمراكز، و مديرى المديريات ومسئولى الإدارات المعنية، لمناقشة عدة موضوعات، حيث تمت مناقشة ملف تقنين اراضى الدولة، حيث شدد محافظ الأقصر على ضرورة انهاء كافة الاجراءات الخاصة بتقنين اوضاع واضعى اليد، مؤكدا على رفض وجود أى صورة من التعديات على أراضى الدولة.
 
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، علي ضرورة توحيد الوان المبانى للون البيج، مع تفعيل منظومة النظافة بكافة شوارع المدن والمراكز ورفع مخلفات وناتج تطهير الترع والمصارف، حيث وضع محافظ الأقصر خطة العمل من خلال التنسيق ما بين رؤساء المدن ومديرية الرى للرفع الفورى للمخلفات من الطرق والمناطق السكنية، والعمل وفقا لجداول زمنية محددة مع رفع تقارير التنفيذ .
 
وأوضح العميد صلاح المندوه ، وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامى، أن الاجتماع تناول مناقشة انهاء اعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و كذلك العقبات التى تعيق رفع التعديات الواقعة عليها، مضيفاً أنه تمت مناقشة البدء فى تجهيز عدد من الساحات بالمدن والقرى لعرض مباريات كاس الامم الافريقية، وكذلك منح مهلة اخيرة لساقى التوكتوك لانهاء إجراءات التراخيص الخاصة بهم.
 
واختتم الإجتماع، بمناقشة إستعدادات كافة الجهات المعنية لإستقبال شهر رمضان، من خلال اقامة شوادر ومنافذ لبيع السلع والمنتجات باسعار مخفضة وضمان، توافر السلع الاساسية واللحوم والدواجن، مع التأكيد على ضرورة ضبط الاسعار ومراقبة الاسواق، لضمان وصول كافة السلع والمنتجات للمواطنين بالأسعار المحددة .
 
جانب من الاجتماع (1)
 
جانب من الاجتماع (2)
 
جانب من الاجتماع (3)
 
جانب من الاجتماع (4)
 

 


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