صور.. عصام شرف: المجتمع المصرى لم يتعرض للصيانة الثقافية منذ عشرات السنين

كتب لؤى على - تصوير عزوز الديب

قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق إن الفكر الإرهابي فى أخطر مراحله ويتطلب مشروع قومى تنويرى ثقافى لمواجهة ذلك الفكر المتطرف، خاصة وأننا مجتمع لم يتعرض للصيانة الثقافية منذ عشرات السنين وهو ما يفسر حالة الاستقطاب الفكرى التى يتعرض لها.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة، تحت عنوان "الإعلام والإرهاب – استراتيجية المواجهة"، والذى تستضيفه كلية الإعلام جامعة الأزهر، بمشاركة ممثلين من 20 دولة أفريقية، وتحل دولة جيبوتى ضيف شرف الملتقى، أن التنوع ضروري للوطن، لكنه يحتاج إلى التناغم حتى لا يكون مضر، لافتا إلى الدور المتوقع من الإعلام لإحداث هذا التناغم ومن ثم يصبح لدينا وطن قوى، مضيفا أن رأس المال الاجتماعى والمقصود به ثقافة التواصل مع الآخرين وعدم التهميش، فالحوار المشترك جزء هام جدا لتحقيق الأمن لجميع أفراد المجتمع.