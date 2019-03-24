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صور.. رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

الأحد، 24 مارس 2019 06:48 م
صور.. رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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بولوليكاشفيلى يشيد ببرنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة:نموذج يمكن أن تحتذيه باقى الدول

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وخلال اللقاء، أعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية  ،عن سعادته بالتواجد فى مصر والمشاركة فى اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، ومنتدى الابتكار التكنولوجي فى السياحة الذى سيحضره رئيس الوزراء غداً.

رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (1)

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بولوليكاشفيلى أشاد ببرنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة ، الذى تتبناه الوزيرة رانيا المشاط، معتبراً هذا البرنامج بمثابة نموذج يمكن أن تحتذيه باقى الدول التى ترغب فى تطوير السياحة لديها.

رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (2)

وأضاف أمين عام منظمة السياحةالعالمية ، أن هذا البرنامج يضع مصر فى مكانة قيادية على مستوى السياحة فى العالم، مؤكداً أن المنظمة سوف تستمر خلال الفترة القادمة فى تعزيز شراكتها مع مصر فى مختلف المجالات السياحية. واختتم حديثه بالإشارة إلى تحمس المنظمة لتنظيم فعالية كبيرة بالتعاون مع مصر تتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير فى العام القادم.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء ، بالتعاون القائم بين مصر ومنظمة السياحة العالمية، مؤكداً على ما توليه الحكومة من اهتمام بدعم قطاع السياحة، وإلى دعمها الكامل لخطة الإصلاح الهيكلى للقطاع والتي تتضمن عدة عناصر وبرامج سوف تسهم فى تطوير آليات العمل السياحى فى مصر.

 

رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (3)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (4)
 

 


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