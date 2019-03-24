صور.. بدء حفل الدفعة الخامسة من "قادة المستقبل" بحضور وزير التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

بدأ منذ قليل فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور صلاح شحاتة، رئيس قطاع المعلومات والتدريب بالوزارة، أكد خلالها أهمية المركز فى تدريب القيادات، وأبرز مواد التدريب الذين يحصلون عليها، وتدريبهم على كيفية إدارة الأزمات وحل المشكلات.

كما أكدت الدكتورة رجاء عثمان، مدير مركز سقارة للتدريب، أن الدفعة الخامسة التى يتم تخريجها اليوم تلقت تدريبات فى عدة أماكن، وأنهم أصبحوا قادرين على أن يكونوا قادة يعتمد عليهم، فيما تم عرض فيلم تسجيلى أعده المشاركون فى الدورة التدريبية لشرح ما تم إنجازه وتعلمه خلال الدورة.

كما ألقى عدد من المشاركين فى الدورة التدريبية الحالية ومن المشاركين فى الدورات السابقة كلمة أكدوا خلالها أنهم سعدوا بالحصول على الدورة التدريبية وأنهم أصبحوا قادرين على القيادة والمساهمة فى تنمية المجتمع والنهوض بالوطن.