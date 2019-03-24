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صور.. بحوث الإسكان: تشكيل لجان لوضع مواصفة قياسية مصرية للمدن الذكية

الأحد، 24 مارس 2019 02:18 م
صور.. بحوث الإسكان: تشكيل لجان لوضع مواصفة قياسية مصرية للمدن الذكية هند فروح، الأستاذ بمركز بحوث الإسكان
كتبت: منى ضياء - تصوير: أحمد معروف
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قالت هند فروح، الأستاذ بمركز بحوث الإسكان، أنه تم تشكيل لجان لوضع كود مواصفة قياسية للمدن الذكية فى مصر، بالاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

 

وأوضحت فروح، خلال احتفال هيئة المواصفات القياسية والجودة باليوم العالمى للتقييس، اليوم، الأحد، أن هناك مشروع تعاون بين مركز تحديث الصناعة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لتسهيل توصيل الطاقة الشمسية إلى المبانى السكنية والصناعية والسياحية والتجارية، حيث يتم العمل على إزالة المعوقات الفنية فى هذا الصدد، لافتة إلى توصيل 2.2 ميجا إجمالا تم توصيلها العام الماضى.

 

وقالت أستاذ بحوث الإسكان، أنه بدون مثل هذه المشروعات لم يمكن عمل مدن ذكية، مشددة على أننا لسنا بعيدين عن وجود مدن ذكية فى مصر وعلينا اللحاق بركب التكنولوجيا.

 

هند فروح، الأستاذ بمركز بحوث الإسكان (1)
 
هند فروح، الأستاذ بمركز بحوث الإسكان (2)
 
هند فروح، الأستاذ بمركز بحوث الإسكان (3)
 

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