صور.. الرسم بمخلفات المواشى أحدث وسائل الاحتجاج فى إيطاليا

رسالة ميلانو - إسلام سعيد

كأنها رسائل احتجاج على التصريحات التى يدلى بها رؤساء الدول ومشاهير الاقتصاد والسياسة فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، أبدع فنان إيطالى برسم هؤلاء الأشخاص، لكن بروث البهائم وكتب تحت صورهم أبرز التصريحات والتهديدات التى هى فى نظر الفنان الإيطالى تعبر عن التعصب أو العنصرية.

الفنان الإيطالى عرض عدة فيديوهات خلال الاجتماعات التحضيرية لمعرض مقام فى مدينة ميلانو الإيطالية، عن تطور صناعة الطباعة فى العالم، كان عرض الفيديو بهدف التدليل على أن الطباعة تطورت بصورة هائلة خلال السنوات الماضية، حتى أن الماكينات الحديثة يمكنها طباعة أى نوع من الورق وبأى لون، مهما كانت المادة المستخدمة فى عملية الرسم أو الكتابة.

ورسم الفنان الإيطالى صورا للرئيس الروسى بوتين وصورة للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إضافة إلى صور لجورج بوش الأب والابن وصورة لقائد الثورة فى إيران ورجل الدينى الشيعى الخمينى، وصورا لبعض أعضاء البرلمان فى الإيطالى، وجميع الصور تم تدوين أشهر تصريحات أصحابها تحتها.

وظهر الفنان فى هذا الفيديو المعروض فى اللقاءات التحضيرية للمعرض، خلال رحلة الرسم التى تبدأ من جمع الروث من حظائر المواشى، وصولا إلى مرحلة إجراء معالجة له وبدء عملية الرسم.

وظهر صاحب فكرة الرسم بروث البهائم، مرتديا كمامة بسبب رائحة المادة المستخدمة فى عملية الرسم، إضافة إلى ارتداء جوارب فى اليدين.