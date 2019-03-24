video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. الرسم بمخلفات المواشى أحدث وسائل الاحتجاج فى إيطاليا

الأحد، 24 مارس 2019 08:00 ص
صور.. الرسم بمخلفات المواشى أحدث وسائل الاحتجاج فى إيطاليا الفنان الإيطالى خلال المعرض
رسالة ميلانو - إسلام سعيد
إضافة تعليق

كأنها رسائل احتجاج على التصريحات التى يدلى بها رؤساء الدول ومشاهير الاقتصاد والسياسة فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، أبدع فنان إيطالى برسم هؤلاء الأشخاص، لكن بروث البهائم وكتب تحت صورهم أبرز التصريحات والتهديدات التى هى فى نظر الفنان الإيطالى تعبر عن التعصب أو العنصرية.

الفنان الإيطالى عرض عدة فيديوهات خلال الاجتماعات التحضيرية لمعرض مقام فى مدينة ميلانو الإيطالية، عن تطور صناعة الطباعة فى العالم، كان عرض الفيديو بهدف التدليل على أن الطباعة تطورت بصورة هائلة خلال السنوات الماضية، حتى أن الماكينات الحديثة يمكنها طباعة أى نوع من الورق وبأى لون، مهما كانت المادة المستخدمة فى عملية الرسم أو الكتابة.

ورسم الفنان الإيطالى صورا للرئيس الروسى بوتين وصورة للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إضافة إلى صور لجورج بوش الأب والابن وصورة لقائد الثورة فى إيران ورجل الدينى الشيعى الخمينى، وصورا لبعض أعضاء البرلمان فى الإيطالى، وجميع الصور تم تدوين أشهر تصريحات أصحابها تحتها.

وظهر الفنان فى هذا الفيديو المعروض فى اللقاءات التحضيرية للمعرض، خلال رحلة الرسم التى تبدأ من جمع الروث من حظائر المواشى، وصولا إلى مرحلة إجراء معالجة له وبدء عملية الرسم.

وظهر صاحب فكرة الرسم بروث البهائم، مرتديا كمامة بسبب رائحة المادة المستخدمة فى عملية الرسم، إضافة إلى ارتداء جوارب فى اليدين.

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.31.40 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.31.41 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.31.41 AM (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع البترول الحصان الرابح للحكومة.. أرقام المشروعات والاستثمارات تتحدث

تقرير أممى: أفريقيا تحتاج إلى زيادة الإيرادات العامة لتمويل الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية

وزيرة السياحة تعقد مؤتمرا صحفى بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية

رسومات

الوان

الطباعة

تطور الطباعة

print 4 all




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة