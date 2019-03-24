صور.. أمن الغربية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين استمرت 6 سنوات بطنطا

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة العجيزى بعد أن نشبت بين العائلتين مشاجرة استمرت 6 سنوات متصلة، وراح ضحيتها 8 أفراد من الطرفين.

وتم عقد جلسة صلح عرفية فى سرادق كبير بالمنطقة، وشُكلت اللجنة برئاسة المحاسب شريف مصطفى أنور، وعضوية هيثم توفيق مراد، محمد رجب حماد، الشيخ محمد ماهر الدرعة.

بحضور طرفى النزاع محمد إبراهيم أبو العنين وشقيقه "إبراهيم" طرف أول، وبين محمد رمضان محمود أمام وشقيقه "محمد" طرف ثان، وسط إجراءات أمنية مشددة يشرف عليها اللواء أشرف درويش نائب مدير أمن الغربية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الصواف مفتش المنطقة المركزية بطنطا والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا.

وانتهت الجلسة بالتصالح بين طرفى النزاع، وأن يتنازل الطرفان عن البلاغات والدعاوى القضائية القائمة بينهما، بموجب محضر الصلح الموثق بالشهر العقارى أو الحضور أمام المحكمة أو الشرطة أو النيابة العامة للإقرار بالتصالح، وأن يتعهد الطرفان بعدم التعرض لبعضهم البعض.