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بعد هزيمته فى سوريا..

صنداى تايمز: وثائق سرية تكشف خطط داعش لشن هجمات فى أوروبا

الأحد، 24 مارس 2019 03:45 م
صنداى تايمز: وثائق سرية تكشف خطط داعش لشن هجمات فى أوروبا داعش
كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات في أوروبا مع انهيار "الخلافة"، وفقًا لمجموعة من وثائق عناصر التنظيم أنفسهم، والتي حصلت عليها الصحيفة. 
 
وأضافت الصحيفة أنه رغم أن القوات المدعومة من الغرب أعلنت النصر على آخر معاقل داعش في سوريا أمس، إلا أن وثائق وصفتها الصحيفة بأنها "تقشعر لها الأبدان" تكشف أن التنظيم الذى تعرض لهزيمة منكرة يخطط لخراب ودمار بعد ضياع الخلافة الإقليمية التي أعلنوا عنها.
 
صورة من الوثائق
صورة من الوثائق
 
وتظهر الوثائق أن التنظيم يخطط لهجمات جديدة في أوروبا، لاسيما مع وجود داعمين له هناك، كما أنه زرع خلايا نائمة في مختلف أنحاء سوريا رغم الهزائم، وشكل فرق اغتيال لاستهداف أعدائه.
 
وأضحت "صنداى تايمز" أن هذه الوثائق كانت موجودة على قرص صلب تم إسقاطه خلال تبادل لإطلاق النار بين خلية نائمة لداعش والقوات المحلية قبل شهر في منطقة محررة في الصحراء السورية، وقتل ثلاثة من مقاتلي داعش، أحدهم في تفجير انتحاري.
 
وقالت الصحيفة إن مدى مصداقية تلك الوثائق مدعوم بالتفاصيل حيث يحتوي القرص على مستندات تحتوي على مئات من أسماء المقاتلين وميزانياتهم ومراسلاتهم.
 
وفي رسالة واحدة مكتوبة في يناير، موجهة إلى زعيم داعشى محلي في سوريا، يحدد أحد المتشددين البارزين الذي يطلق على نفسه اسم أبو طاهر الطاجيكي خطة لمساعدة أعضاء داعش في أوروبا على شن هجمات، وإحضار مقاتلي داعش من الخارج إلى سوريا.
 
وتقول رسالة مكتوبة: "لدى الأخ [الطاجيكي] أفراد يريدون العمل في مناطق بعيدة عن التنظيم. لديه إذن ليكون على اتصال معهم وعليهم تنفيذ العمليات".
 
 

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