video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة : ضحايا إعصار "إيداى" قد يتجاوز الأعداد الرسمية "المعلنة"

الأحد، 24 مارس 2019 01:53 م
صحيفة : ضحايا إعصار "إيداى" قد يتجاوز الأعداد الرسمية "المعلنة" إعصار
أ ش أ
إضافة تعليق

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد الوضع الميدانى فى موزمبيق ، بعد أن تسبب إعصار "إيداى" فى حدوث فيضانات غير مسبوقة وسط البلاد، وأدت إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف.
وقالت الصحيفة –فى تقرير لها بثته على موقعها الالكترونى- إنه فى ظل عدم وجود معسكرات كافية لإيواء المشردين، رفعت الأمم المتحدة حالة الطوارئ هناك لتكون على قدم المساواة مع اليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى، لتبدأ فرق الإغاثة الرئيسية فى التعبئة.
وأضافت أن مشاعر الارتباك والغضب والحزن عمت هذه المنطقة - المنخفضة - وسط موزمبيق – بعد أن ضربتها الأمطار الغزيرة لثلاثة أسابيع على التوالي - وهي منطقة تقع على بعد حوالي ستمائة ميل شمال شرق "جوهانسبرج".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة يوم أمس / السبت / أن العدد الرسمي للقتلى جراء الفيضانات وصل إلى 417 شخصا ، فيما يخشى أن تتجاوز أعداد القتلى الأرقام الرسمية. 
كما أبرزت الصحيفة صورا وصفتها ب"المقلقة " أظهرت آلاف القتلى الذين لقوا حتفهم غرقا ، وذلك قبل أن تبدأ وكالات الإغاثة في الاستجابة والتحليق فوق المنطقة لتقييم الأضرار.
وقد تسبب الإعصار في حدوث انهيارات أرضية أودت بحياة المئات في المناطق الجبلية في كل من : زيمبابوي ومالاوي- المجاورتين- فيما تم تصريف المياه في النهاية بالسهل الساحلي لموزمبيق، حيث ارتفع منسوبها وبدأت في مطاردة المواطنين على أسطح المنازل و الأشجار 
وتابعت الصحيفة أن الأمطار المستمرة أدت أيضا إلى تعقيد مهام الإنقاذ، وتشويش التصوير الدقيق للأقمار الصناعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يونيسيف": مليون طفل تضرروا من إعصار إيداى بموزمبيق

ارتفاع عدد القتلى من الإعصار إيداى فى موزامبيق إلى 417

إعصار

إيداى

موزمبيق

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة