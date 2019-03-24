صحة أسوان: فحص 72% من طلاب ابتدائى ضمن حملة القضاء على الديدان المعوية

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن نسبة الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية فى إطار الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بلغ نحو 72% منذ انطلاق الحملة فى 19 مارس الحالى، حيث بلغ عدد الطلاب التى تم الكشف عليهم أكثر من 142 ألف طالب من إجمالى 194.961 طالب على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين خضعوا للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بلغ 135 ألف طالب حتى الوقت الراهن، موضحا هذه الحملة يشارك بها نحو 205 من الفرق الطبية بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى.

يذكر أن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المرحلة الابتدائية انطلقت من يوم 19 مارس الجارى وتستمر حتى 28 الشهر الجارى.