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شركات سياحة إسبانية تروج للاحتفال بعيد الربيع فى مصر

الأحد، 24 مارس 2019 10:43 ص
شركات سياحة إسبانية تروج للاحتفال بعيد الربيع فى مصر السياحة فى مصر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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تروج إحدى الشركات الإسبانية السياحية لزيارة مصر، وإنها من أفضل المناطق للاحتفال بعيد الربيع، حيث التنقل فى النيل وزيارة الأهرامات.
 
وأوضحت صحيفة "دياريو كولمينار" الإسبانية، أن شركات السياحية الإسبانية تقدم العديد من العروض للسفر إلى مصر، فكل شخص يسافر إلى مصر سيصطحب آخر مجانا.
 
وقالت الصحيفة إن مصر هى أرض الفراعنة والكتابات الهيروغليفية ومياه النيل الخصبة، وهى دولة لا تساويها المياه التى غمرها القرص الشمسى للإله رع الذى تعد ثقافته الألفية بطل الرواية لمئات الأساطير.
 
وأضافت "مع رحلة إلى مصر يمكنك أن تفهم السحر المثير لأبو الهول فى الجيزة والأهرامات، وكل هذا بسعر رائع حيث يدفع أحد المسافرين ويسافر رفيقه مجانا".
 

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