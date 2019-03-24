شرطة المكسيك تعتقل أكثر من 100 مهاجر بمدينة "رينوسا" الحدودية

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أعلنت حكومة ولاية "تاماوليباس" الواقعة شمال شرق المكسيك اعتقال الشرطة والمسئولين الفيدراليين لأكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى كانوا يسعون لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى مدينة "رينوسا" الحدودية.

وقالت حكومة ولاية "تاماوليباس" - فى بيان لها - إن مسلحين مجهولين بدأوا إطلاق النار على قوات الشرطة ، مشيرة إلى مقتل أحد المهاجمين فى تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الشرطة صادرت أسلحة نارية ولكنها لم تعلن أى تفاصيل بشأن ما إذا كان قد تم اعتقال أى من المسلحين أم لا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه بعد تلقى معلومات اعترضت شرطة الولاية مجموعة من المهاجرين الذين تم نقلهم من شاحنات فى الجزء الغربى من المدينة، والذى يقع عبر الحدود من مدينة "ماكالين" بولاية "تكساس" الأمريكية.

بدوره، قال المعهد الوطنى للهجرة فى المكسيك إن المعتقلين بينهم ( 51 من جواتيمالا ، و47 هندوراس و9 السلفادور).