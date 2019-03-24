شاهد فى دقيقة.. استعدادات القاهرة لكأس الأمم الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى تستضيف الوفود.

ونرصد فى النقاط التالية استعدادات المحافظة للبطولة..