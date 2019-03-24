شاهد فى دقيقة.. استعدادات القاهرة لكأس الأمم الأفريقية

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى تستضيف الوفود.
ونرصد فى النقاط التالية استعدادات المحافظة للبطولة..
1ـ نشر حمامات عمومية بميادين العاصمة.2ـ وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب.
3ـ عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات.4ـ إزالة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلاً منها.
5ـ تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير.6ـ تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام استادى القاهرة والدفاع الجوى.
7ـ مراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميمها8ـ طلاء الأرصفة وأجسام الكبارى من الداخل والخارج .
9ـ طلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود.10ـ التأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات المخالفة وطلاء الأسوار .
11ـ تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار12ـ إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال البطولة.
13ـ نشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة .
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