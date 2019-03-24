video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سى إن إن: "داعش" استخدم زوجات وأطفال المقاتلين كدروع بشرية فى الباغوز

الأحد، 24 مارس 2019 09:30 ص
سى إن إن: "داعش" استخدم زوجات وأطفال المقاتلين كدروع بشرية فى الباغوز داعش - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن مسلحى داعش الذين خاضوا المعركة الأخيرة فى الباغوز كان بينهم بعض من عناصر التنظيم الأكثر خبرة الذين ظلوا معه، مشيرة إلى أن زوجات وأطفال المقاتلين كانوا يستخدمون كدروع بشرية.

 

ونقلت الشبكة الأمريكية عن قادة القوات الديمقراطية السورية، قولهم إن مقاتليهم واجهوا مقاومة شرسة من الجماعة الإرهابية، التى عملت على إبطاء الهجوم باستخدام القناصة والأجهزة المتفجرة والصواريخ البدائية. كما حفر المسلحون أيضا شبكة من الأنفاق السرية التى سمحت لهم بالانتقال من منزل إلى آخر دون أن يتم كشفهم.

 

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان القوات الديمقراطية السورية خسارة داعش لآخر معاقلها فى سوريا يضع نهاية لما يسمى بدولة الخلافة التى أعلنها داعش فى عام 2014.

 

وقد أشاد بالانتصار كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وغيرهم من قادة الدول المشاركة فى التحالف الدولى ضد داعش.

 

وعلى الرغم من فقدان داعش الأراضى والأموال فى الأشهر الأخيرة، إلا أن لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة قدرت فى يوليو الماضى أن أعضاء داعش فى سوريا والعراق لا تزال ما بين 20 إلى 30 ألف.

 

وتقول لينا الخطيب، رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مركز تشاتام هاوس البريطانى، إن داعش ستعود لجذورها المتمردة والعمل السرى، وستستخدم الجماعة الخسارة الإقليمية التى تعرضت لها للدعوة إلى حمل السلاح بين شبكة أنصارها. وأوضحت الخطيب أن الجماعة نفسها لم يتم القضاء عليها، فأيديولوجية داعش لا تزال قائمة إلى حد كبير.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. بعد هزيمة داعش بالباغوز.. أين اختفى قادة التنظيم الإرهابى؟

تيريزا ماى مثمنة جهود التحالف الدولى: تحرير آخر معاقل "داعش" مرحلة تاريخية

داعش

اخبار داعش

سوريا

الباغوز

المعركة ضد داعش

التحالف الدولى




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة