سوريا تبلغ جوتيريس موقفها الرافض لتصريحات الرئيس ترامب بشأن الجولان

نيويورك أ ش أ

طلب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ، بشار الجعفري، اليوم الأحد، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إصدار موقف رسمى - لا لبس فيه - يؤكد الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلى للجولان العربى السوري.

وذكرت الخارجية السورية فى بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الجعفرى التقى جوتيريس فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث أبلغه موقف بلاده الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكى ، والتى أعرب فيها عن عزمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأكد المندوب السوري، أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أى حق أو ولاية فى أن تقرر مصير الجولان السورى المحتل، وأن أى إجراء أمريكى ينطوى على الاعتداء على حق سوريا فى استعادة تلك الأرض المحتلة وممارسة سيادتها عليها، واصفا ذلك بأنه عمل غير شرعى لا أثر له، ويعد إخلالا بالتزامات الولايات المتحدة تجاه أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981 على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أى إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على هذه الأراضى المحتلة هى لاغية وباطلة وليس لها أى أثر قانونى، وشدد على أن الشعب السورى يؤكد رفضه للموقف الأمريكي، والاحتكام للقانون الدولى والشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن موقفها وموقفه هو شخصيا "ثابت ومعروف، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التى نصت على أن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل.

وقال جوتيريس إنه طلب من الناطق الرسمى باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة إصدار بيان يتضمن التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة ثابت لا يتغير ، وأن الجولان هى أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل، تأكيدا لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولى 497 الذى صدر عام 1981، مؤكدا أن تصريحات الناطق الرسمى باسمه تمثل موقفه هو كأمين عام للمنظمة العالمية.