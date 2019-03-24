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سوريا الديمقراطية: استسلام العشرات من مسلحى "داعش" بالباغوز

الأحد، 24 مارس 2019 07:35 م
سوريا الديمقراطية: استسلام العشرات من مسلحى "داعش" بالباغوز جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، باستسلام عشرات المقاتلين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى بلدة الباغوز السورية.

ونقلت القناة عن قيادى فى "قوات سوريا الديمقراطية" قوله، إن عشرات المسلحين من تنظيم "داعش" أعلنوا استسلامهم، مشيرا إلى أن المسلحين خرجوا من الأنفاق والكهوف فى بلدة الباغوز، التى كانت حتى الآونة الأخيرة آخر معقل للتنظيم شرقى الفرات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت، أمس السبت أن تنظيم "داعش" الإرهابى لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك خلايا نائمة تابعة له فى المناطق المحررة.

وأعلنت قوات "قسد"، أمس السبت أن تنظيم "داعش" الإرهابى مُنى بالهزيمة النهائية فى "الباغوز" شرق سوريا.

 


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