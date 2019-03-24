سليمان وهدان: دستور 2014 وضع تحت ضغط.. وأتمنى دستورا جديدا

كتب محسن البديوى

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية ليس بدعة، وتحدث فى دول العالم المتقدم والثالث، وهناك دساتير تم تغيرها خلال عام وعامين، مضيفًا : "الدستور شأن محلى يتواكب مع المرحلة والاستقرار، وكنت أتمنى أن يكون هذه الدستور جديدا، ويتم تعديل دستور 2014 بشكل كامل وخاصة مع الانطلاقة الجديدة وحالة التنمية والإصلاح الاقتصادى، ولكن التعديلات بهذا الشكل قاصرة على أمور بسيطة، ولذا لا بد من دستور يتواكب مع هذه الحالة والمرحلة"، مشيرًا إلى أن دستور 2014 تم وضعه فى حالة من الضغط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن جلسات الحوار المجتمعى شهدت الإدلاء ببعض الاراء والمقترحات، مشيرًا إلى أن النواب سيدلون بآرائهم فى هذه المقترحات والمواد الدستورية.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية منتصف أبريل القادم، ثم يأتى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الشعب صاحب القرار فى هذه التعديلات.