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سقوط متهم هارب من تنفيذ 59 سنة سجن فى 30 قضية بالغربية

الأحد، 24 مارس 2019 10:36 ص
سقوط متهم هارب من تنفيذ 59 سنة سجن فى 30 قضية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكنت الحملة الأمنية التى شنتها وحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا، بالتنسيق مع العميد وائل الصيرفي رئيس قسم مباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 59عاما فى 30 قضية تزوير وتبديد واستيلاء بالقوة.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بضبط المتهم "احمد.س.ا" مقيم منطقة السلخانة ثان طنطا، محكوم عليه بالسجن 59عاما فى 30قضية، بعد ورود معلومات لضباط المباحث باختبائه بدائرة قسم ثان طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

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