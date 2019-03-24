سقوط صاحب صيدلية بحوزته 2375 علبة أدوية مهربة جمركيا فى مدينة نصر

كتب ـــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 2375 علبة أدوية مهربة جمركيا بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن صيدلية - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها (2375 عبوة لأدوية خاصة بعلاج أمراض" القلب – الضغط - السكر – الغدة – العظام – السمنة") مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع، والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‎