زاهى حواس: حجز 163 ألف تذكرة لدخول معرض توت عنخ آمون فى فرنسا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن معرض توت عنخ آمون بفرنسا أحدث "رجة" غير عادية للآثار المصرية، موضحاً أنه جرى حجز 163 ألف تذكرة لدخول المعرض، وتابع: "مكاسب مصر خطيرة على كافة الأصعدة وروج للآثار المصرية بشكل غير عادى".

وأضاف "حواس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، أن الفرنسيين يعشقون الآثار المصرية، ولذلك أجروا احتفال غير عادى للملك توت عنخ آمون، لافتاً إلى أن مقتنيات الملك ستظل فى المعرض لمدة 6 أشهر ومن ثم ستنتقل إلى العاصمة البريطانية لندن.

وفى سياق آخر، علق وزير الآثار الأسبق، على تكسير أنوف التماثيل الفرعونية، قائلاً: "ذلك كان يتم خلال عصور الاضمحلال أو خلال الغزوات"، وداعب مقدم البرنامج قائلاً: "أخر بردية تم العثور عليها وجدوا فيها أن الأهلى هو اللى هياخد الدورى السنة دى"، الأمر الذى دفع "أديب" للرد قائلاً: "يبدو أن فيه احتمال أن البرديات بتعتك تطلع صح".