رئيس وزراء العراق يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد

كتب هانى عثمان

غادر مطار القاهرة الدولي،اليوم الأحد، عادل عبد المهدي ، رئيس وزراء جمهورية العراق , بعد انهاء زيارته للبلاد التى استغرقت يومين ، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحث معه العديد من الموضاعت ذات الاهتمام المشترك , والتعاون بين البللدين في مختلف المجالات .

وكان عادل عبد المهدى، رئيس وزراء جمهورية العراق، شارك في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية ، والتى أصدرت بيان ختامي اشتمل علي بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاث .