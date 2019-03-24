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رئيس وزراء العراق يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد

الأحد، 24 مارس 2019 08:39 م
رئيس وزراء العراق يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد عبد المهدى والسيسى والعاهل الأردنى
كتب هانى عثمان
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غادر مطار القاهرة الدولي،اليوم الأحد، عادل عبد المهدي ،  رئيس وزراء جمهورية العراق , بعد انهاء زيارته للبلاد التى استغرقت يومين ، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحث معه العديد من الموضاعت ذات الاهتمام المشترك , والتعاون بين البللدين في مختلف المجالات .

وكان عادل عبد المهدى، رئيس وزراء جمهورية العراق، شارك في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية ، والتى أصدرت بيان ختامي اشتمل علي بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاث .

 

 


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