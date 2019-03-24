رئيس مدينة الأقصر يعلن بدء طلاء الواجهات بلون موحد بمشروع الهوية البصرية

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم على مدار الـ24 ساعة الماضية العمل فى استكمال أعمال مشروع الهوية البصرية بطلاء الواجهات باللون الموحد بشارع خالد بن الوليد السياحى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة حسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تنفيذ الهوية البصرية وطلاء الواجهات باللون الموحد بشارع خالد بن الوليد السياحى خطوة مهمة جدا للقضاء على التشوه البصرى الذى نعانى منه، وتقديم صورة قوية لذاكرة السائحين وضيوف جمهورية مصر العربية تتماشى مع العصر الحديث.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أن تلك الخطوة الهامة سوف تقضى على هذا المظهر غير الحضارى، والقضاء على هذا القبح الذى يظهر بالشوارع وجارى تطبيقه على كافة الشوارع الرئيسية الهامة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد إضافة للمدينة وجزءا كبيرا من الدعاية لتنشيط السياحة بها، مؤكداً أن الاهالى بالشوارع عبروا عن سعادتهم البالغة من حيث استغلال الهوية البصرية أفضل استغلال بمدينة الأقصر، بجانب تعزيز الهوية لبلدهم وترسيخ قيمها وتاريخها فى قلوب وأذهان الجميع.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن هذا المشروع سيتم العمل به فى منطقة وسط المدينة، وذلك بعد الانتهاء من طلاء الواجهات بشارع خالد بن الوليد وسيستمر تنفيذه خلال مدة زمنية محددة بكافة الأحياء بهدف إزالة التشوه البصرى، مضيفا أن طلاء جميع واجهات المبانى باللون الموحد سيكون مشروعًا قوميا حقيقيًا، تنفيذا للقرار الرئاسى.