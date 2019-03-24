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الأحد، 24 مارس 2019 09:44 م
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رئيس مالى يعزل اثنين من الجنرالات بعد مذبحة عرقية وهجوم للمتشددين

الأحد، 24 مارس 2019 09:30 م
رئيس مالى يعزل اثنين من الجنرالات بعد مذبحة عرقية وهجوم للمتشددين أبو بكر كيتا رئيس مالى
باماكو (رويترز)
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عزل رئيس مالى أبو بكر كيتا، اثنين من جنرالات الجيش اليوم الأحد بعدما قتل مسلحون 134 راعيا من قبيلة الفولانى، فى زيادة فى العنف بالدولة التى يعصف بها التمرد.

ووقعت إراقة الدماء العرقية بعد أيام قليلة فقط من هجوم دام شنه متشددون على موقع للجيش أودى بحياة ما لا يقل عن 23 جنديا. وحدث كلا الهجومين فى وسط مالي.

وأقال كيتا رئيس أركان الجيش الجنرال مبيمبا موسى كيتا وعين مكانه الجنرال عبد الله كوليبالى فى حين حل البريجادير جنرال كيبا سانجارى محل قائد القوات البرية الجنرال عبد الرحمن بيبي.

 

 


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