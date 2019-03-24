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رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام المؤتمر التاسع لمعهد الصحة العامة

الأحد، 24 مارس 2019 05:52 م
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام المؤتمر التاسع لمعهد الصحة العامة جانب من المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر
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 شهد الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الاسكندرية ، اليوم، الأحد ، ختام فاعليات المؤتمر الدولى التاسع الذى ينظمة المعهد العالى الصحة العامة، تحت عنوان "الصحة في كافة الاستراتيجيات" وذلك بحضور اللواء عبد السلام المحجوب ، محافظ الإسكندرية الأسبق ، والدكتورة امل الصحن ، عميد المعهد ، والدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومقرر المؤتمر.

وأكد الدكتور عصام الكردي فى كلمته أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الانشطة العلمية والمجتمعية المتعددة لجامعة الاسكندرية بكلياتها ومعاهدها، مؤكداً ان جامعة الاسكندرية وضعت رؤية مستقبلية من خلال كلياتها ومعاهد الدراسات العليا الثلاثة على أساس التكامل التخصصي.

 وأضاف الكردي ان الصحة العامة تأتي في مقدمة أولويات الجامعة على المستوى العلمي والبحثي والخدمي، حيث يعد المعهد العالي للصحة العامة تجربة متفردة من حيث وجود كوادر متميزة من كافة التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والبيئية والتي تتكامل معا لتعزيز الصحة بقوى تفاعلية لتقديم نموذجا رائدا في التخطيط والعلم المعرفي والتطبيقي لوضع استراتيجيات الوقاية من الامراض وعوامل خطورتها وخلق الاجواء المناسبة لتحسين نوعية الحياة ، واكد الكردي أن كافة تلك التوجهات تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والتي شكلت فيها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي

فيما أكد اللواء عبد السلام المحجوب ، ان تعزيز الصحة يحتاج لتضافر الجهود لتقديم الوعي الصحي لكافة المواطنين ، وذلك من خلال برامج توعوية للحد من حوادث الطرق والحرص على البيئة لتكون نظيفة وممارسة الرياضة .

 كما أشاد المحجوب بكافة البرامج العلاجية التي تقدمها الدولة للتخلص من الامراض غير السارية، والقضاء علي السمنة والتقزم لطلاب المدارس، والقضاء على فيروس سي، وفي ختام كلمته اكد المحجوب ان الوقاية خير من العلاج منوها الى ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة لتحقيق هذا الهدف المرجو.

 


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