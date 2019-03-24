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رئيس الوزراء يلقى غدا كلمة بالمنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى بالسياحة

الأحد، 24 مارس 2019 03:37 م
رئيس الوزراء يلقى غدا كلمة بالمنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى بالسياحة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يُلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الاثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقى عادل عبد المهدى، قد شهدا أعمال الملتقى الاقتصادى والتجارى بين مصر والعراق، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

 

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، بالوفد العراقى من مجتمع رجال الأعمال والصناعة، فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى سعادته لكونه اليوم وسط هذا العدد الكبير من الأشقاء من جمهورية العراق. مؤكدا على عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر والعراق دومًا ركيزة استقرار المنطقة والشرق الأوسط، فبينهما الكثير من العوامل المشتركة، وهما أقدم الحضارات على مستوى التاريخ البشرى وهناك الكثير من السمات المشتركة بين الشخصيتين المصرية والعراقية.


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الابتكار التكنولوجي

السياحة

مصر

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