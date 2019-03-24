رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع المستشار النمساوى سبل دعم العلاقات

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عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، جلسة مباحثات رسمية ، اليوم الأحد، مع مستشار النمسا سيباستيان كورس ، بحثا خلالها سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان - سبل تعزيز آفاق التعاون فى مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

وحضر جلسة المباحثات الرسمية عن الجانب الكويتى، كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمستشار فى ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعن الجانب النمساوى الوفد المرافق للمستشار النمساوى.

وكان مستشار النمسا سيباستيان كورس، قد وصل صباح اليوم الأحد، والوفد المرافق له إلى الكويت ، فى زيارة رسمية قصيرة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.