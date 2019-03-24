رئيس الجابون يعود لبلاده بعد قضاء فترة نقاهة بالمغرب إثر تعرضه لجلطة

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عاد رئيس الجابون على بونجو إلى بلاده برفقة زوجته سيلفيا؛ بعد قضائه فترة طويلة من النقاهة فى المغرب، إثر إصابته بجلطة دماغية فى 24 أكتوبر الماضى، ودخوله المستشفى فى المملكة العربية السعودية.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد أن بونجو توجه - عقب وصوله مطار ليبرفيل - إلى مقر إقامته الخاص فى "لا سابليير"، دون الإفصاح - من جانب الرئاسة الجابونية - عن جدول أعمال له حتى الآن خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس الجابونى قد غادر المملكة العربية السعودية، وتوجه إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة فى مؤسسة استشفائية؛ وذلك بعد إصابته بجلطة.

وكان بونجو قد تولى رئاسة الدولة الأفريقية الغنية بالنفط عام 2009، بعد رحيل والده "عمر بونجو" الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وفي عام 2016 أعيد انتخاب علي بونجو رئيسا.